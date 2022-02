Ogromne zagrożenie w Rudzie Śląskiej. Znaleziono pocisk artyleryjski - ZOBACZ ZDJĘCIA

Odkrycia dokonano podczas sprzątania poddasza przed jego ociepleniem. Zgłaszający słusznie podejrzewał, że może to być stary pocisk. Po przyjeździe na miejsce stróżów prawa okazało się, że na poddaszu leży pocisk artyleryjski.

Jego identyfikacja potwierdziła, że jest to Szrapnel kaliber 75 mm, pamiętający okres międzywojenny, a używany między innymi w trakcie kampanii wrześniowej przez polskie oddziały. Pirotechnik określił, że znalezisko to stanowi ogromne zagrożenie. Pocisk artyleryjski był wyposażony w zapalnik podwójnego działania, czasowo-uderzeniowy, co oznaczało, że zaprojektowano go tak, by w przypadku niezadziałania systemu czasowego, eksplodował po uderzeniu w przeszkodę. Przedmiot wypełniony był ołowianymi bądź stalowymi kulkami, służącymi do rażenia piechoty – w zamyśle eksplodować miał nad głowami żołnierzy.

Po oględzinach okazało się, że ten konkretny pocisk wystrzelono najpóźniej na początku II wojny, jednak z nieznanych przyczyn nie eksplodował. Dowodzący działaniami na miejscu szybko zdecydował o ewakuacji mieszkańców kamienicy, w której dokonano odkrycia i kilku pobliskich budynków. Z zagrożonego terenu ewakuowano 52 osoby, dla których strażacy ustawili specjalny ogrzewany namiot. Po zabezpieczeniu terenu, do akcji przystąpili wezwani na miejsce pirotechnicy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, dysponujący specjalnym sprzętem do przewozu i neutralizacji takich znalezisk. Szrapnel został przewieziony na poligon wojskowy, gdzie został zdetonowany. Teraz policjanci ustalą, czy ten pocisk leżał tam od czasów wojny, czy może ktoś przyniósł go w to miejsce, chcąc spowodować ogromne zagrożenie.

Policjanci przypominają, jak należy zachować się w przypadku znalezienia przedmiotu przypominającego niewybuch. Pamiętajmy, że takiego znaleziska nie wolno pod żadnym pozorem przenosić, dotykać ani rozbrajać. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Mundurowi zabezpieczą teren i powiadomią saperów.