Wybory 2024 w Rudzie Śląskiej. Mieszkańcy ruszyli do urn wyborczych. Zobacz zdjęcia

Wybory 2024 Ruda Śląska

Cisza wyborcza

Swój głos będzie można oddać do godziny 21.00. Ważne, żeby podkreślić, że do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza. Jej złamanie wiąże się z konsekwencjami w postaci grzywny od 20 zł do 5 tys. zł, a jej wysokość ustalają sądy. Najwyższa grzywna, od 500 tys. zł do nawet 1 mln zł, grozi za publikację sondaży w czasie ciszy wyborczej.