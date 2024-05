Maj w Rudzie Śląskiej: Przegląd prasy z kwietnia 2024 w Rudzie Śląskiej, najważniejsze informacje miesiąca

Katowice. Wyglądały najpiękniej! Kluby prześcigają się w organizowaniu coraz to ciekawszych imprez. Przez wiele z nich przewija się kilkaset, a bywa że kilka tysięcy imprezowiczów od piątku do niedzieli. Który z nich jest najchętniej odwiedzany? Zobacz jak wyglądała zabawa w pierwszy weekend kwietnia, w jednym z największych klubów w regionie - w katowickim klubie Pomarańcza. Na miejscu pojawiło się całe mnóstwo pięknych pań...

Przechadzka po Rudzie Śląskiej sprzed 20 laty! Jak wtedy mieszkało się w mieście, jak wyglądały ulice... kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej!? Blisko 20 lat temu, o północy 1 maja 2004 roku, Polska stała się członkiem UE. Akcesja była rezultatem długotrwałych wysiłków wielu rządów. To już 20 lat! Kto jeszcze pamięta, jak wtedy wyglądała nasza Ruda Śląska?

Karl Lagerfeld - Saffiano Plaque Collection to wyj...

Etui Karl Lagerfeld 3D Rubber Glitter Logo do iPho...

Etui Karl Lagerfeld 3D Rubber Glitter Logo do iPho...

Etui Karla Lagerfelda do iPhone'a 15 Plus zostało ...

Etui Karl Lagerfeld 3D Rubber Glitter Logo do iPho...

Długi weekend majowy już wkrótce, a województwo śląskie szykuje się do niego z wielką pompą! Przed nami niezliczone możliwości spędzenia czasu na najciekawszych wydarzeniach. Co robić jeszcze przed weekendem w woj. śląskim? Od koncertów, przez festiwale kulturalne, po rodzinne pikniki - każdy znajdzie coś dla siebie. Zobacz przegląd najciekawszych imprez!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Rudy Śląskiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

O urząd prezydenta zawalczą Michał Pierończyk oraz Marek Wesoły. Który z nich zwycięży? O tym zadecydują mieszkańcy.

Szyb Franciszek w Rudzie Śląskiej, najstarsza kopalnia na Górnym Śląsku zyska drugie życie. Swoją architekturą przenosi nas w industrialne dzieje naszego regionu i górniczych tradycji. Stanowił niegdyś część kompleksu należącego do kopalni „Brandenburg”, będącej pierwszą i jedną z największych kopalń na terenie Rudy. Niestety stan kompleksu jest fatalny. Na szczęście to się zmieni. SRK 19 kwietnia przekazała nieodpłatnie miast zabytkowy kompleks szybu do rewitalizacji. Ma tu powstać Lokalne Centrum Tradycji.