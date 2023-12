W Bielszowicach kradli pokrywy studzienek kanalizacyjnych. Mogło dojść do tragedii! Sprawcy zostali zatrzymani

Kradzieże pokryw studzienek kanalizacyjnych w Rudzie Śląskiej. Sprawcy zatrzymani

Do kradzieży włazów studzienek kanalizacyjnych dochodziło w Rudzie Śląskiej, w szczególności na terenie bielszowickiej kopalni. Śledczy od ponad miesiąca typowali sprawców, przeszukując skupy złomu i zbierając wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu odpowiedzialnych za te kradzieże.

- Policjanci ustalili, że sprawcy działali nocami. Ustalenia policjantów dokonane w związku z kradzieżą, pozwoliły na wytypowanie prawdopodobnego sprawcy. Stróże prawa zatrzymali jednego z nich, a na podstawie jego zeznań dotarli do drugiego ze sprawców - podkreśla asp. szt. Arkadiusz Ciozak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej.

Zatrzymani to dwaj mężczyźni z Bielszowic, w wieku 29 i 33 lat. Dotąd udowodniono im trzy kradzieże, o łącznej wartości blisko 2 tys. zł. W środę 29 listopada, mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży, a przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności do pięciu lat.