Nowy fragment trasy N-S w Rudzie Śląskiej oficjalnie otwarty – docelowo droga ma prowadzić od granicy z Bytomiem do Mikołowa

Warte ponad 100 mln złotych zadanie zostało w większości sfinansowane ze środków unijnych. Dorota Tobiszowska przypomina, że kolejne dofinansowania czekają na chętnych.

- Wnioskujemy cały czas o różne środki finansowe, zarówno unijne, jak i z budżetu marszałka województwa. Tych środków do pozyskania jest bardzo dużo, mamy bardzo dobrych fachowców, którzy piszą wnioski, a my, jako parlamentarzyści zabiegamy później o to, by te wnioski zostały uwzględnione – mówi Dorota Tobiszowska.