Ruda Śląska: Wystawa Mikołajkowa Owczarków Niemieckich 2021. Kiedy? Gdzie?

Wydarzenie jest nie tylko prawdziwą gratką dla miłośników owczarków niemieckich, ale także wszystkich tych, którzy odczuwają chęć niesienia pomocy innym. Na wystawie będzie można podziwiać sto okazów owczarków niemieckich, ale to nie jest jej główny cel - chodzi o to, żeby pomagać. Organizatorzy podczas wydarzenia będą prowadzili zbiórkę dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Rudzie Śląskiej.

– To już jest tradycja. Zawsze co roku robimy wystawę mikołajkową z myślą o dzieciach w ośrodkach opiekuńczych. Składamy pod choinkę im prezenty - mówi nam Waldemar Pypłacz, prezes Fanklubu Hodowców Zwierząt Rasowych w Mysłowicach. - Wszyscy, którzy chcą się przyłączyć do naszej akcji mogą przynieść zabawki, paczki ze słodyczami, rękawiczki, czapki. Z każdego prezentu na pewno się ucieszą – dodaje.