Czwarty odcinek trasy N-S w Rudzie Śląskiej – jak przebiegają prace? Nowym fragmentem powinniśmy pojechać już we wrześniu Paweł Kurczonek

Czwarty odcinek trasy N-S na południu Rudy Śląskiej powstaje od ok. 2 lat. Budowany jest fragment od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej. - Koncepcja trasy N-S jest tak naprawdę koncepcją rozwoju miasta, otwiera kolejne tereny inwestycyjne, tworzy nowe miejsca pracy – komentuje Michał Pierończyk, prezydent miasta. Nowy odcinek trasy N-S powinien zostać oddany już we wrześniu. Na tym plany rozbudowy nie kończą się.