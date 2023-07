Trasa N-S będzie rozbudowana na północ Rudy Śląskiej - podpisano umowę na realizację inwestycji. Docelowo droga ma prowadzić do Bytomia

- Zadanie jest dość skomplikowane ze względu na liczne sieci podziemne. Do przebudowania mamy gazociąg podwyższonego ciśnienia o długości ok. 1 km, ciepłociąg o długości ok. 500 m, do wybudowania mamy ok. 2,5 km kanalizacji deszczowej i sanitarnej, do wypełnienia są pustki pogórnicze, które są dla nas największą niewiadomą – mówi Maciej Szczerbowski, wiceprezes spółki Drogopol, wykonawcy inwestycji.