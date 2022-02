Dłużnicy czynszowi w Rudzie Śląskiej mogą ubiegać się o umorzenie odsetek

Na ostatniej sesji radni przyjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie programu tzw. abolicji czynszowej. Najemcy miejskich mieszkań, którzy spłacą zaległości i będą w terminie regulować kolejne opłaty, mogą liczyć nawet na 70-procentowe umorzenie odsetek. Program wejdzie w życie po 14 dniach od publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Ruda Śląska. Abolicja czynszowa. Co zrobić, aby uczestniczyć w programie?

Mieszkańcy, którzy chcą uczestniczyć w programie i pod koniec 2021 roku mieli zaległości w opłatach, będą musieli złożyć wniosek do 30 czerwca 2022 r.

- Pierwszy warunek otrzymania ulgi to spłata do końca tego roku co najmniej połowy zobowiązań, przy czym nie może to być kwota niższa od 2 tys. zł. Po zawarciu porozumienia trzeba będzie na bieżąco wnosić opłaty, a jeśli zaległości powstały też od 1 stycznia tego roku do dnia podpisania porozumienia, to muszą być uregulowane w ciągu 3 miesięcy – tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk.