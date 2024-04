Michał Pierończyk i Marek Wesoły - odpowiadają na nasze pytania! Jaki mają pomysł na miasto? BITWA PREZYDENCKA w Rudzie Śląskiej

Wybory 2024. Michał Pierończyk, obecny prezydent miasta (Komitet Wyborczy Wyborców Michała Pierończyka) i Marek Wesoły (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość), w niedzielę 21 kwietnia, zmierzą się w II turze o urząd prezydenta Rudy Śląskiej. Zaprosiliśmy obu kandydatów do udziału w przedwyborczej "bitwie prezydenckiej". Zadaliśmy im pytania dotyczące rządzenia miastem.

1. Dlaczego to Pan powinien zostać prezydentem miasta?

Michał Pierończyk: Jestem bezpartyjnym samorządowcem, który od 2006 roku działa na rzecz Rudy Śląskiej - najpierw jako radny, potem przez lata jako wiceprezydent, a od 2022 roku jako prezydent Miasta. Chcę nadal skutecznie i z zaangażowaniem pracować dla mieszkańców. Moim celem jest działanie tutaj, u nas, na naszym samorządowym podwórku. Niezależnie od przekonań politycznych, ponadpartyjnie chcę współpracować z każdym, komu leży na sercu dobro naszego miasta. Zrobię wszystko, by stworzyć jeszcze lepsze warunki do jego zrównoważonego rozwoju, bo tylko wtedy zapewniona zostanie dobra przyszłość dla jego mieszkańców. Marek Wesoły:

W Rudzie Śląskiej od 14 lat rządzi ta sama ekipa, myślę że na najbliższe 5 lat miasto potrzebuje nowych pomysłów, nowej energii i zmiany jakości i sposobu zarządzania. Zdobyłem ogromne doświadczenie jako najpierw radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta, później poseł a w ostatnim czasie również wiceminister Rządu. Chcę wykorzystać to doświadczenie połączone z moimi pomysłami i energią dla rozwoju mojego rodzinnego miasta w którym mieszkam od urodzenia, w którym założyłem rodzinę, wychowałem dzieci, które jest po prostu moim domem.

2. Jakie dwie najważniejsze Pana/Pani cechy gwarantują rozwój miasta

Marek Wesoły:

Jestem człowiekiem bardzo konkretnym i dążącym do celu, nie boję się też ciężkiej pracy i podejmowania decyzji. Potrafię również pracować w zespole, choć nie jest tajemnicą że posiadam cechy typowego lidera. Te cechy wykułem i nauczyłem się je wykorzystywać będąc przez większość mojego zawodowego życia prywatnym przedsiębiorcom. Miasto do szybkiego rozwoju potrzebuje wizji i konkretnych odważnych decyzji.

Michał Pierończyk:

Jako prezydent udowodniłem, że to nie kłótnie, ale merytoryczna rozmowa jest kluczem do

sukcesu, dzięki czemu tak dobrze współpracowało mi się z Radą Miasta. Umiejętność słuchania i otwartość na dialog są na stanowisku prezydenta niezwykle ważne. Cechą, która pomaga mi w sprawowaniu tej funkcji jest pracowitość i zaangażowanie w to, co się robi. Od lat działam na rzecz mieszkańców i miasta i chcę nadal poświęcać swój czas dla dobra naszej małej Ojczyzny.

3. Trzy największe problemy do rozwiązania w mieście...

Michał Pierończyk:

Sporym wyzwaniem jest transformacja energetyczna, która powinna być przeprowadzona efektywnie. Ruda Śląska jest największą gminą górniczą w Unii Europejskiej, co wiąże się z ogromną skalą przeobrażeń oraz zmianą profilu gospodarczego miasta. To już się dzieje. Miasto samo sobie z tym wyzwaniem nie poradzi. Dlatego uważam, że władze centralne powinny zwiększyć poziom udziałów jednostek samorządu terytorialnego w podatku PIT i CIT, albo dać im udział w podatku VAT.

Na pewno władze centralne muszą się także pochylić nad rozwiązaniem problemów szpitali powiatowych.

Marek Wesoły:

W pierwszej kolejności Szpital Miejski, rudzianie potrzebują dobrze działającego szpitala i dostępu do dobrze zorganizowanej opieki zdrowotnej. Druga sprawa to zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, Ruda potrzebuje takich inwestycji, które przyniosą jej prawdziwe możliwości rozwojowe i stworzą czy też poprawią ofertę dla mieszkańców. Potrzebujemy nowych zakładów produkcyjnych z dobrze płatnymi miejscami pracy, potrzebujemy nowego dynamicznego centrum miasta z propozycją dla biznesu, rozrywki, gastronomii, handlu, rekreacji. Trzeci element to drogi bez korków i dobra komunikacja miejska. Jest wiele do zrobienia

4. Cztery decyzje na cztery tygodnie po wyborach. Co powinno powstać lub zostać zlikwidowane w mieście

Marek Wesoły:

To trudne pytanie ale pomyślmy. Żeby dobrze rządzić trzeba zgody i dialogu. A więc powstanie: Rada przedsiębiorczości i biznesu przy Prezydencie, stanowisko Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych, stworzę stanowisko miejskiego konserwatora zieleni w mieście, ożywię funkcjonowanie takich miejsc jak Park Kozioła, Strzelnica, Ogród MCK w Nowym Bytomiu i inne miejsca wypoczynku dla mieszkańców - w końcu za chwilę lato. Postaram się aby Ruda uśmiechnęła się do mieszkańców po wyborach zmianą wizerunku wielu miejsc które witają gości i nas samych wracających do Rudy czy to z pracy czy innych wyjazdów. To taka kosmetyka ale też zapowiedź dobrych zmian

Michał Pierończyk:

Trudno mówić o realizacji jakiegoś zadania w cztery tygodnie. Wiele ważnych inwestycji jest zapisanych w wieloletniej prognozie finansowej. Trzeba jednak wskazać na dwie ważne sprawy – ogłoszenie przetargu na adaptację Wielkiego Pieca i rozstrzygnięcie przetargu na wywóz odpadów.

5. Pięć inwestycji, które zostaną zrealizowane podczas najbliższej kadencji, jeśli zostanie Pan prezydentem

Michał Pierończyk:

Budowa kolejnych odcinków trasy N-S to nasz priorytet, który zrealizujemy. Trasa ta, to „kręgosłup” komunikacyjny naszego miasta, który nie tylko otwiera nowe tereny inwestycyjne, wyprowadza ruch poza dzielnice, ale także jest impulsem do tworzenia nowych miejsc pracy. Postawimy na rozwój budownictwa. Wybudujemy 200 mieszkań komunalnych oraz mieszkania w ramach TBS-ów. Zadbamy o nasze dziedzictwo i zrewitalizujemy tereny Szybu Franciszek oraz Wielki Piec Huty Pokój, który stanie się wizytówką naszego miasta. Zadbamy o tereny zielone. Przebudujemy i zazielenimy plac Jana Pawła II oraz zrewitalizujemy skwery oraz tchniemy „drugie życie” w Dolinę Bytomki, aby zapewnić mieszkańcom tereny rekreacyjne do spędzania czasu wolnego.

Marek Wesoły:

To jeszcze trudniejsze pytanie bo zależy od wielu czynników. Powiem co będę chciał zrobić: Dokończymy trasę N-S. Wybudujemy obwodnicę Halemby i Kochłowic, Wybudujemy nowoczesną wielofunkcyjną halę sportowo-widowiskową, wybudujemy dodatkowe parkingi przy osiedlach mieszkaniowych z największymi problemami z parkowaniem pojazdów, Wybudujemy dodatkowe żłobki w Rudzie Śląskiej, Przyspieszymy z remontami i budową mieszkań.

6. Jak zdobyć środki na realizację inwestycji? Z jakich programów zamierza Pan skorzystać? Gdzie znaleźć oszczędności?

Marek Wesoły:

Będziemy korzystać z wszystkich możliwych programów rządowych i Europejskich. Mam nadzieję że będzie kontynuowany Program inwestycji strategicznych w którym Miasta mogły aplikować o duże kwoty z dofinansowaniem nawet 95% . To ważne dla miast. Będziemy poprawiać efektywność wydatkowania środków w budżecie i tam szukać oszczędności odkładając jednocześnie na wkład własny do składanych wniosków. Będziemy też inwestować wszędzie tam gdzie inwestycje mogą przynieść albo ograniczenie wydatków bieżących albo stworzą warunki wygenerowania dodatkowych przychodów dla miasta . Ruda to duży organizm z ponad miliardowym budżetem, nie będę ciągle narzekał na brak pieniędzy , po prostu będę działał, mieszkańcy nie wybierają prezydenta żeby marudził i narzekał tylko żeby myślał i był skuteczny w działaniu.

Michał Pierończyk:

Zamierzam pozyskiwać jak największe środki zewnętrzne. Mam w tym doświadczenie, bo w czasie zaledwie półtorarocznej kadencji pozyskaliśmy aż 600 mln zł. W tym roku ogłoszone zostaną kolejne konkursy na realizacje zadań z dofinansowaniem, po które będziemy sięgać. Dotyczy to zarówno środków pozostających w dyspozycji Marszałka Województwa z Funduszy Europejskich dla Województwa Śląskiego, ale także środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Krajowego Planu Odbudowy oraz innych rządowych. Z rozwagą podchodzimy do finansów miasta. Blisko 150 mln zł przeznaczymy w tym roku na inwestycje. W tym zakresie to budżet konsolidacji finansów miasta, bowiem ujęte zostały w nim wydatki na kontynuację zadań rozpoczętych oraz realizowanych w większości ze wsparciem środków zewnętrznych. Zdecydowana większość inwestycji ma na celu ograniczanie kosztów utrzymania bądź stworzenie możliwości pozyskiwania dochodów dla miasta.

Wideo 21 kwietnia II tura wyborów. Ciekawe pojedynki