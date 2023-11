DPS w Rudzie Śląskiej - czy miasto wiedziało o problemach domu? Nowe informacje. Jak UM zamierza wspomóc Dom Pomocy Społecznej

— W domu brakuje windy. Nie stać zgromadzenia także na przeprowadzenie gruntownego remontu, którego budynek wymaga. Jest czysto i o to zawsze się starają siostry, ale budynek jest stary i wymaga renowacji. Niskie wynagrodzenia (środki otrzymujemy na podstawie umowy z miastem) powodują, że jest spora rotacja personelu i jest on niewystarczający. Tłumaczyłam wielokrotnie władzom Rudy Śląskiej, że nie jesteśmy w stanie podjąć się dalszej współpracy oraz wykonywania zadań miasta i MOPSu. Chciano, byśmy pracowały jeszcze przynajmniej rok. To jest zbyt długi okres czasu dla nas. Nie możemy doprowadzić do kryzysu w DPS. Rozstanie z chłopcami w tym domu jest dla sióstr bardzo bolesne. Tam są dobre relacje z podopiecznymi, jednak w trosce o nich, trzeba zapewnić im profesjonalną opiekę i tego już nie potrafimy. Nie możemy się podjąć tego zadania dłużej - właśnie z troski o ich bezpieczeństwo i w poczuciu odpowiedzialności za zlecone zadania – powiedziała Dziennikowi Zachodniemu jeszcze przed rozmowami – przekazała nam s. Paulina Łuba jeszcze przed rozmowami w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.