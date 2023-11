Zatrzymanie Filipińczyków w Rudzie Śląskiej. Obcokrajowcy byli zatrudnieni na czarno OPRAC.: Robert Lewandowski

Właściciel podmiotu gospodarczego również naruszył przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, za co zgodnie z przepisami grozi kara grzywny od 1 tysiąca do 30 tysięcy złotych Straż Graniczna w Raciborzu Zobacz galerię (2 zdjęcia)

RUDA ŚLĄSKA. Sześciu obywateli Filipin zostało zatrzymanych przez strażników granicznych z Rudy Śląskiej. To wynik kontroli legalności zatrudnienia w jednej z firm produkcyjnych na terenie województwa śląskiego. Wobec obcokrajowców wydano decyzję zobowiązującą ich do powrotu do własnego kraju.