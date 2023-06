Mecz o mistrzostwo, festyn rodzinny i rywalizacja w Turbokazaku w Rudzie Śląskiej. Gromy Razem Dla Naszych Bajtli!

Kliknij TUTAJ, by zobaczyć ZDJĘCIA

"Gromy Dla Naszych Bajtli" to wyjątkowe wydarzenie, przygotowane dla mieszkańców Rudy Śląskiej. Rozpoczęło się one ostatnim spotkaniem w sezonie Katowickiej Klasy A. GKS Urania Ruda Śląska stoczyła rywalizację z drużyną GKS Grunwald Ruda Śląska, którą z pokonała 5:3. Mecz jako spiker poprowadził Kuba Kurzela, spiker Ruch Chorzów oraz reprezentacji Polski.

Zobaczcie jak bawili się mieszkańcy Rudy Śląskiej!