Pyszny śląski obiad w woj. śląskim - TU go zjesz! Rusz w podróż Szlakiem Kulinarnym Śląskich Smaków i spróbuj lokalnych przysmaków Stefania Kowlaska

Gdzie kupisz smaczny ślonski łobiod? Szlak Kulinarny Śląskie Smaki łączy restauracje i lokale gastronomiczne serwujące tradycyjne dania regionalne. Obecnie na Szlaku znajduje się kilkadziesiąt wyjątkowych restauracji rozsianych po całym województwie - od Jury Krakowsko-Częstochowskiej aż po Beskidy. Przejdź do naszej galerii, by poznać te miejsca. To idealne propozycje na rodzinny obiad.