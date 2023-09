Ruda Śląska: kobieta sprzątająca pociąg zabrała torebkę podróżnej z pieniędzmi

Do sytuacji doszło pod koniec sierpnia, wtedy do rudzkich policjantów zgłosiła się Ukrainka, która wysiadając z pociągu w Rudzie Śląskiej, zapomniała zabrać z siedzenia torebkę, w której były markowe słuchawki, karty płatnicze i prawie 3 tysiące złotych.

Kobieta na własną rękę poszukiwała zguby, lecz gdy to się nie udało, zgłosiła się do mundurowych. Sprawą zajęli się wtedy kryminalni z komendy w Rudzie Śląskiej, którzy zwrócili się do przewoźnika z prośbą o przekazanie nagrania z kamer monitorujących wagony pociągu, którym jechała pokrzywdzona.

"Na jednym z nagrań widać, jak kobieta wysiada na dworcu w Rudzie Śląskiej, zapominając o torebce. Nikt nie zainteresował się pozostawioną torebką do czasu, gdy w wagonie pojawiła się kobieta z firmy sprzątającej. Przykryła workiem torebkę, a następnie wszystko zabrała" - wyjaśniła śląska policja.