Skandal w Rudzie Śląskiej! Kibole pobili niepełnosprawnego kibica. Zaatakowali w kominiarkach, zerwali koszulkę...

Do tego bulwersującego napadu doszło w sobotę 22 kwietnia, około godziny 16.00 na ulicy Czarnoleśnej w pobliżu skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego.

Dwóch młodych mężczyzn w kominiarkach na głowach, wybiegło z ulicy Wojska Polskiego i zaatakowało idącego mężczyznę. Został on uderzony w twarz i przewrócony na chodnik, gdzie sprawcy kopiąc go złamali mu trzy żebra, a następnie zerwali z niego koszulkę z emblematami świadczącymi o jego przynależności do klubu niepełnosprawnych sympatyków drużyny piłkarskiej.

Śledczy prowadzący sprawę rozboju na niepełnosprawnym ruchowo rudzianinie, proszą świadków tego zdarzenia lub osoby mające wiedzę o sprawcach o informację poprzez anonimową skrzynkę „Powiadom nas”, bądź kontakt z rudzką komendą pod numerem telefonu 47 854 1200, 47 854 1280.