Skandaliczna sytuacja w Rudzie Śląskiej. Uderzył ekspedientkę w głowę butelką! Zareagował klient

Rudzcy policjanci zostali powiadomieni o rozboju na ekspedientce sklepu, która nie pozwoliła ukraść złodziejowi trzech butelek z alkoholem. Mężczyzna uderzył próbującą go przytrzymać kobietę, jedną ze skradzionych butelek w głowę, powodując znaczną ranę. Widzący to klient, natychmiast zareagował i obezwładnił napastnika, przytrzymując go do czasu przyjazdu mundurowych.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego rudzkiej komendy zebrali najpierw dowody, które jednoznacznie wskazywały na przestępstwo rozboju, które jest zagrożone karą do 12 lat pozbawienia wolności. Po przedstawieniu zarzutów, policjanci i prokurator złożyli wniosek do sądu o jego tymczasowe aresztowanie. Rudzki sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował ten środek najsurowszy środek zapobiegawczy.