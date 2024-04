Śmigus-dyngus w woj. śląskim. Tak lany poniedziałek obchodzili kiedyś nasi rodzice i dziadkowie! Zobacz archiwalne ZDJĘCIA

Tradycja polewania wodą na śmigus-dyngus ewoluowała i choć nie cieszy się już tak wielką popularnością jak dawniej, to wciąż istnieją miejsca, gdzie woda leje się strumieniami! Przykładem są Wilamowskie Śmiergusty. Wtedy ulice stają się areną zabawy, gdzie ludzie uzbrojeni w wiadra, pistolety wodne i balony wypełnione wodą ścigają się aby ochlapać się nawzajem.

Lany poniedziałek, zwany również śmigusem-dyngusem, jest świętem ruchomym, związanym z czasem Wielkanocy. Obchodzimy go w poniedziałek po Wielkanocy. Początki tego zwyczaju sięgają średniowiecza i są związane z tradycją oczyszczenia i odnowy. Dawniej wierzono, że polewanie wodą ma przynosić zdrowie, urodzaj i chronić przed złymi duchami.

Lany poniedziałek to czas, który przynosi uśmiech na twarzach ludzi i przypomina o radości płynącej ze wspólnego spędzania czasu. Tym bardziej, kiedy zbiega się z obchodami 1 kwietnia. Prima Aprilis to dzień, w którym ludzie rozśmieszają się, dokuczają sobie i żartują.

Jeśli dziś świętujecie, róbcie to ostrożnie i z głową! A na rozgrzewkę zapraszamy Was do naszej galerii. Znajdziecie tam archiwalne zdjęcia z czasów, kiedy lany poniedziałek był długo wyczekiwany i hucznie obchodzony.