Święconka w Rudzie Śląskiej. Mieszkańcy Goduli poświęcili swoje koszyczki. Zobacz zdjęcia

Wielka Sobota

Ruda Śląska. Święcenie pokarmów

Zgodnie z tradycją głowa rodziny odczytuje na głos Ewangelię św. Łukasza (24, 36-43)

„Jezus ukazuje się Apostołom; A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?». Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich”.