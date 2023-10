Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Rudzie Śląskiej. Spotkał się ze strażakami na terenie budowy strażnicy PSP

Premier Mateusz Morawiecki kontynuuje swoje spotkania w województwie śląskim. Pierwszym miejscem, jakie szef rządu odwiedził ostatniego dnia kampanii jest Ruda Śląska. Na terenie budowy nowej strażnicy PSP premier spotkał się ze strażakami z miejskiej jednostki i wyraził zadowolenie z postępów prac budowlanych.

- To jest tylko pewien symptom szerszego procesu dofinansowania służb mundurowych. Państwowa Straż Pożarna to niezwykle ważna służba, która ratuje nas nie tylko z tych opresji, do których została powołana, czyli pożarów. Pokażę pokrótce skalę. Ten obiekt tutaj to 40 milionów złotych i jest to pierwszy taki obiekt w Rudzie Śląskiej - mówi Mateusz Morawiecki.