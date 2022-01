20-latek po dopalaczach zaatakował ratownika medycznego w Rudzie Śląskiej

20-latek zaatakował ratownika medycznego

Ruda Śląska. We wtorek, 4 stycznia, ratownicy medyczny zostali zadysponowani do młodego mężczyzny. Mieli pomóc 20-latkowi, który po zażyciu nieznanej substancji przewrócił się i dziwnie zachowywał. Niestety, po tej interwencji, to ratownik medyczny potrzebował pomocy. Okazało się, że 20-latek zażył dopalacze i zaatakował ratownika.