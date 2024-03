Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rudzie Śląskiej przejdzie metamorfozę. Zobacz wizualizacje

W Rudzie Śląskiej powstanie nowoczesny ośrodek szkolenia

- Jedziemy po to, by ratować ludzkie życie, a nie po to by się bronić, czy zostać pobitym - przypomniał Łukasz Pach, nawiązując do aktów agresji z jakimi ratownicy medyczni muszą spotykać się na co dzień. O ostatnim takim przypadku WPR poinformowało właśnie we wtorek - pacjent pod wpływem alkoholu po przewiezieniu do szpitala w Gliwicach podczas oczekiwania na przyjęcie w celu dalszej diagnostyki, zaatakował ratowniczkę medyczną. Początkowo kierował w jej stronę wulgaryzmy i groził, a po chwili uderzył ja w brzuch. Na miejsce została wezwana policja.