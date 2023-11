Co roku na Goduli w Rudzie Śląskiej rodzi się niemal 300 wcześniaków. Najmniejsza była Martynka - miała 390 gram

— Dzisiaj nam mija dokładnie 3 miesiące jak tu jesteśmy. To był rollercoaster niestety. Na początku dziecko ważyło 690 g, spadło na 620 g, potem zaczęło przybierać. Obecnie ma ponad 2 kilogramy, ale ciężko było - zwłaszcza na początku, bo człowiek nie wiedział z czym się mierzy i bał się o to, czy dziecko przeżyje, jak to będzie... Na szczęście opieka jest tutaj rewelacyjna. Zawsze można było liczyć na wsparcie lekarzy, którzy nam udzielają informacji, mówią, co się dzieje, jak to wygląda – opowiada pani Kinga.