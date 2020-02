Dlaczego rudzki odcinek DTŚ jest taki niebezpieczny? Odkrywany tajemnicę "zakrętu mistrzów"

Chociaż hasło „zakręt mistrzów” może kojarzyć się ze zjazdem z DK86 na autostradę A4 w Katowicach, to w Rudzie Śląskiej również jest miejsce, gdzie niemal każdego dnia dochodzi do kolizji lub wypadków. Rudzki „zakręt mistrzów” powoli zaczął obrastać legendą, jednak w końcu na tym odcinku ma stanąć fotoradar. Czy to rozwiąże problem tego miejsca?

Tajemnica "zakrętu mistrzów" w Rudzie Śląskiej Odcinek Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej, na którym dochodzi do kolizji doczekał się już nawet specjalnej grupy na Facebooku. Jej członkowie na bieżąco informują o kolejnych zdarzeniach na zakręcie. Zdarza się, że wrzucają kilka postów jednego dnia. „Zakręt mistrzów" w Rudzie Śląskiej stał się już dla mieszkańców miasta pewnego rodzaju atrakcją, a kolejne zdarzenia na tym odcinku są dla członków grupy niczym innym, niż codziennością. Jedną z najczęstszych przyczyn kolizji i wypadków w tym miejscu jest niedostosowanie prędkości przez kierowców. Z pozoru łagodny zakręt w Rudzie Śląskiej jest jednak bardzo zdradliwy. Kierowcy przekonują się o tym za późno, najczęściej gdy ich samochody odbijają się już od barierek energochłonnych. Ten problem jednak nie zawsze był obecny na tym rudzkim odcinku Drogowej Trasy Średnicowej. Zdaniem Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej, ilość kolizji i wypadków na „zakręcie mistrzów" zaczęła się, gdy kontrolę nad odcinkiem przejęła Inspekcja Ruchu Drogowego. "Zakręt mistrzów" rudzką atrakcją Wcześniej, do 2016 roku Straż Miejska zaopatrzona była w przenośne fotoradary, dzięki którym sprawowała kontrolę nad bezpieczeństwem kierowców na drodze i nie pozwalała na przekraczanie w tym miejscu dopuszczalnej prędkości. W razie potrzeby na miejsce byli również wysyłani policjanci z tzw. "suszarkami". Z każdym rokiem sytuacja na drodze zaczęła się jednak pogarszać. Jak wynika z danych o liczbie zdarzeń w tym rejonie z 1 wypadku i 12 kolizji w 2014 r. liczba wypadków wzrosła do 9 wypadków i 34 kolizji w 2018 r. Rudzki samorząd, którzy zarządza tym odcinkiem drogi chciał postawić w feralnym miejscu fotoradar już w 2017 roku, jednak Główny Inspektorat Transportu Drogowego nie dysponował wtedy takim sprzętem Czarny punkt Ruda Śląska Jednym z pomysłów na poradzenie sobie z tym problemem w takiej sytuacji było ustawienie w tym miejscu czarnego punktu, w maju 2019 roku. Jest on pierwszym i jak na razie jedynym na całej długości Drogowej Trasy Średnicowej. Znak informujący o niebezpieczeństwie miał skłonić kierowców do „zdjęcia nogi z gazu". - Już od dwóch lat prowadzimy korespondencję z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego w sprawie zainstalowanie na tym odcinku fotoradaru – informował już w 2019 roku Krzysztof Piecha z rudzkiego magistratu. - W ostatnim piśmie, które otrzymaliśmy GITD poinformował, że nie posiada obecnie urządzeń rejestrujących, które mogłyby zostać zainstalowane w nowych lokalizacjach. Dlatego zdecydowaliśmy się na postawienie w tym miejscu znaku "Czarny punkt". Umieszczenie znaku, który miał za zadanie informować kierowców o niebezpieczeństwie na drodze nie przyniosło zbyt wielkich korzyści. Jeszcze w lipcu 2019 roku Główny Inspektor Transportu Drogowego zapewnił, że na rudzkim odcinku Drogowej Trasy Średnicowej zostanie zainstalowany fotoradar. Zainstalowanie urządzenia w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym" ma odbyć się jeszcze w 2020 roku. Nie wiadomo jednak na razie, kiedy dokładnie urządzenie stanie przy feralnym zakręcie. Nie mniej jednak kierowcy podróżujący Drogową Trasą Średnicową już teraz mogą przyzwyczajać się do konieczności zwalniania na rudzkim odcinku drogi. W przeciwnym razie będą musieli liczyć się z wydatkami na mandat, lub co gorsza blacharza.