Dzieciak w Filharmonii. Już wkrótce ruszają koncerty dla dzieci

MCK Ruda Śląska - Dzieciak w Filharmonii

Wydarzenie jest nową propozycją dla najmłodszych, która rusza w styczniu 2022 roku w MCK. Po sukcesie "Maluchów w krainie dźwięku", MCK postanowiło do wspólnej zabawy zaprosić dzieci nieco starsze - w wieku od 5 do 10 lat. Każdy koncert to prezentacja kolejnych instrumentów muzycznych występujących w orkiestrach symfonicznych. Słuchacze poznają ich budowę, zajrzą do ich wnętrza, często spróbują też wydobyć z nich dźwięki. Założeniem programu jest także ogólna edukacja muzyczna połączona z poznawaniem zasad obowiązujących podczas koncertów, spektakli czy przedstawień, prezentowana w sposób dostosowany do wieku odbiorców.

Jak zapowiada organizotor wydarzenia, "Dzieciak w Filharmonii" będzie cyklicznym programem muzyczno-edukacyjnym. Każde kolejne spotkanie będzie nawiązywać do poprzedniego i zawierać liczne zagadki, ciekawostki i anegdoty. Najmłodsi słuchacze otrzymają proste materiały, pozwalające na utrwalenie przekazanych podczas spotkania informacji.