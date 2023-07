Incydent kałowy w Rybniku! Basen na „Rudzie" zamknięty do odwołania. Rekompensatą bilet ulgowy

Incydent kałowy na „Rudzie" w Rybniku. Basen rekreacyjny zamknięty do odwołania

Wakacje w pełni, baseny i kąpieliska pękają w szwach. Właśnie o tej porze roku, kiedy ruch w tych obiektach jest największy, wyjątkowo często dochodzi do sytuacji przywołujących grymas obrzydzenia na twarz. Jedna z nich, tzw. incydent kałowy, zrobiła spore zamieszanie na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowy w Rybniku „Ruda", największego takiego kompleksu w mieście.

Niestety, wiąże się to z przykrą wiadomością dla mieszkańców, którzy chcieli skorzystać ze znajdującego się tam basenu rekreacyjnego z atrakcjami. Obiekt, decyzją rybnickiego MOSiR-u, zostanie zamknięty aż do odwołania. Wszystko po to, aby ponownie zapewnić odpowiednią jakość wody.