Kolejne życie domu towarowego Kaufhaus w Rudzie Śląskiej. To najstarszy dom handlowy w Polsce. Zobaczcie jak się zmieniał

Rudzki dom towarowy, oprócz tego, że jest najstarszym tego typu budynkiem handlowym w Polsce, to należy do grona jednych z najstarszych w Europie. Słynny KaDeWe (Kaufhaus des Westens) znajdujący się w Berlinie został otwarty trzy lata po rudzkim Kaufhausie. Młodszy od niego jest również londyński Harrods. Mimo tego, że Henry Charles Harrods otworzył swój pierwszy sklep już w 1849 roku, to obecny 7-piętrowy budynek powstał dopiero w 1905 roku.

Dom Towarowy Kaufhaus, który zlokalizowany jest na terenie osiedla robotniczego o tej samej nazwie to najstarszym budynek handlowy w Polsce. Powstał on w 1904 roku dla mieszkańców osiedla, którzy przy okazji byli pracownikami Huty Pokój, powstałej w 1840 roku.

Pomysł do dom towarowy przywędrował do Rudy Śląskiej oczywiście z Niemiec, których częścią była obecna Ruda. Budynki handlowe zaczęły pojawiać się u naszych zachodnich sąsiadów już latach 80. XIX wieku.

Rudzki Kaufhaus może jednak pochwalić się unikalną cechą. Wszystkie domy handlowe, które pojawiały się w tamtym czasie w Europie, zlokalizowane były na terenach wielkich metropolii, jak Berlin czy Londyn. Tymczasem Ruda Śląska liczyła kilka tysięcy mieszkańców. Jedną z przyczyn powstania obecnej wizytówki miasta był zdecydowanie boom inwestycyjny, który przypadł na przełom XIX wiek. Powstanie kopalń oraz hut, a co za tym idzie miejsc pracy doprowadziło do tego, że ludzie przyjeżdżający do pracy w poszukiwaniu pracy mogli do woli przebierać w ofertach.

Najstarszy dom towarowy w Polsce

Konsekwencją sytuacji na rynku pracy było powstanie ekskluzywnego domu towarowego. Na ponad 6000m2 miesiły się sklepy, drogerie, rzeźnik, ubojnia, chłodnia, spichlerz, fryzjer i restauracje oraz bary. Wewnątrz zamontowano najnowocześniejsze urządzenia jak windy osobowe i towarowe.