Mogło dojść do tragedii na DTŚ! Autobus miejski jadąc z Gliwic do Katowic, nagle stanął w płomieniach. Co tam się wydarzyło? Zobacz zdjęcia OPRAC.: Julia Muc

Mogło dojść do tragedii na DTŚ! Autobus linii M1 jadący z Gliwic do Katowic, na wysokości Rudy Śląskiej stanął w płomieniach. Do zdarzenia doszło na DTŚ, obok zjazdu na Chebzie. Dzięki szybkiej reakcji kierowcy i interwencji straży pożarnej, udało się uniknąć tragedii.