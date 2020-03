Na terenie Rudy Śląskiej działa wiele organizacji, które każdego dnia pomagają potrzebującym i seniorom w czasach pandemii koronawirusa

Wystarczy zadzwonić do Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numer 32 248 63 59 lub 800 158 800 , zawiadomić o potrzebie, podać imię, nazwisko, swój numer telefonu i adres. CZK przekaże zgłoszenie harcerzowi, który zgłosi się do potrzebującego między 14.00 a 20.00 po listę zakupów i gotówkę.

– Akcję prowadzimy już od 13 marca – mówi Katarzyna Kinder, prezes Fundacji „Aktywni My”. – W każdy wtorek i piątek robimy zakupy, takie jak artykuły spożywcze, środki czystości, karma dla zwierząt i płacimy rachunki. W środy z kolei realizujemy recepty i wykupujemy leki. Przyjmujemy kilkanaście zleceń dziennie, więc cieszy nas, że apel o pozostanie w domach trafił do seniorów. Do akcji włączyły się również lokalne sklepy, możemy więc dodatkowo wesprzeć ich działalność . By skorzystać z zakupów na telefon uruchomiona została infolinia 661 217 743 , która działa 7 dni w tygodniu, w godz. 8.00-16.00. Pomoc oczywiście jest bezpłatna.

– Szczególnie chcemy zadbać o samotnych seniorów, którzy nie powinni wychodzić do sklepów – podkreśla Alina Szulirz, prezes Stowarzyszenia. - Codziennie w dni powszednie między godz. 9.00 a 12.00, pod numerem 517 609 912 przyjmowane są zgłoszenia w sprawie zrobienia zakupów. Uruchomiliśmy też nieodpłatną, telefoniczną pomoc psychologiczną , pod numerem tel. nr 572 855 629, która działa od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-12.00. Zachęcam do kontaktu każdego, kto czuje się opuszczony, zagubiony i boi się obecnej sytuacji. Staramy się edukować w zakresie profilaktyki zakażenia wirusem, inspirować do twórczego spędzania czasu oraz pomagać młodzieży, np. w wykonywaniu zadań szkolnych.