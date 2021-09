Na "zakręcie mistrzów" na DTŚ w Rudzie Śląskiej pojawi się fotoradar. I to jeszcze w tym roku!

Jeszcze w tym roku na tzw. "zakręcie mistrzów" na Drogowej Trasie Średnicowej w Rudzie Śląskiej zamontowany zostanie fotoradar. Jedną z najczęstszych przyczyn kolizji i wypadków w tym miejscu jest niedostosowanie prędkości do warunków na drodze przez kierowców. Na tym odcinku obowiązuje obecnie ograniczenie prędkości do 80 km/h. Wielu jednak w tym miejscu nie zwalnia. A zakręt - wbrew pozorom - jest długi i ostry.

Decyzję o montażu podjęli radni podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. W budżecie miasta zabezpieczono już środki na zakup i montaż fotoradaru, który pojawi się jeszcze w tym roku.

- Już od 2017 r. wspólnie z policją wnioskowaliśmy o montaż fotoradaru na feralnym zakręcie na DTŚ. ITD [Inspekcja Transportu Drogowego - przyp. red.] po wykonanych analizach także uznała takie rozwiązanie za zasadne. Okazało się jednak, że ustawienie fotoradaru w Rudzie Śląskiej znalazło się na dalszym miejscu w planach inwestycyjnych Inspekcji. W tej sytuacji zaproponowaliśmy, że to my jako miasto zakupimy to urządzenie, co spotkało się z akceptacją. W ten sposób będziemy mogli poprawić bezpieczeństwo na wspomnianym odcinku DTŚ - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.