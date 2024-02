Najniebezpieczniejsze dzielnice w woj. śląskim? Oto 13. takich miejsc. To stereotypy, miejskie legendy... a może naprawdę jest tam groźnie red.

ŚLĄSKIE. Mówią, że to dzielnice grozy. Czy powinniśmy tam szczególnie uważać? Cóż, taka niejednokrotnie przylgnęła do nich łatka. Czy jednak te miejsca naprawdę są niebezpieczne i zasługują na miano dzielnic grozy? A może to jednak przesada? Zakorzenione od dziesięcioleci stereotypy, porachunki pseudokibiców, wandalizm, rozboje, częste libacje alkoholowe, bieda... - to główne powody, przez które do części dzielnic w miastach woj. śląskiego przylgnęła łatka "dzielnic grozy". Prezentujemy 13. ponoć najbardziej niebezpiecznych dzielnic w woj. śląskim - kliknij w "zobacz galerię".