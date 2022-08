Narodowe czytanie w Rudzie Śląskiej - Ballady i romanse na Industriadzie 2022

Narodowe Czytanie odbędzie się w ramach święta Szlaku Zabytków Techniki, czyli INDUSTRIADY

3 września, w sobotę Industriada odbędzie się jak co roku, też w Rudzie Śląskiej i to właśnie na zabytkowym Ficinusie odbędzie się wspólne czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, wybranych przez Prezydenta RP do tegorocznego czytania. Imprezę poprowadzi Inga Papkala.

- Myślę, że atmosfera tej uliczki, pięknie odrestaurowane zabytkowe domki Ficinusa, sielska aura tego miejsca będą idealną scenerią dla utworów Adama Mickiewicza – mówi Anna Morajko-Fornal, koordynatorka Narodowego Czytania na Ficinusie. – Tym bardziej, że poza pięknymi strofami pióra naszego narodowego wieszcza, będziemy podziwiać etiudy taneczne przygotowane przez uczniów II Liceum Ogólnokształcącego – dodaje.

Idea Narodowego Czytania pokrywa się z ideą Industriady. Ma zachęcić mieszkańców do wspólnego spędzania czasu i rozpowszechniać wiedzę o historii i dziedzictwie. Ważne jest też to, że osoby zaangażowane w czytanie mają realny wpływ na to, jak literatura zostanie odebrana przez młodzież i dzieci - to sposób na pokazanie, że czytanie to fajna forma spędzania wolnego czasu.