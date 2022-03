Nowy Bytom mógł być Rudą Śląską. Co stanęło na przeszkodzie? Historia dzielnicy zaskakuje

Dlaczego Nowy Bytom jest Nowym BYTOMIEM i jaki ma z nim związek?

Odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Nowy Bytom powstał na terenie, który niegdyś należał do samego Bytomia. Jeszcze w XIV wieku obszar naszej dzielnicy zaczął funkcjonować na mapach jako las obywatelski i był określany nazwą Schwarzwald.

Ruda Śląska mogła być Nowym Bytomiem

Sejm Śląski 10 lipca 1939 roku nadał gminie Nowy Bytom prawa miejska. Ustawa miała wejść w życie 1 stycznia 1940 roku. Niestety, wybuch wojny i okupacja hitlerowska przeszkodziła tym planom. W 1945 roku, wraz z upadkiem systemu hitlerowskich rządów, na mapę Polski Nowy Bytom znów powrócił. Zarządzeniem wojewody śląsko-dąbrowskiego Aleksandra Zawadzkiego z dnia 13 lutego 1947 roku zdecydowano o wykonaniu decyzji Sejmu Śląskiego o nadaniu ustroju miejskiego gminie Nowy Bytom z dnia 1 stycznia 1947 roku. W 1951 roku do Nowego Bytomia przyłączono: Wirek, Bielszowice, Halembę, Kochłowice i Bykowinę.

Nowy Bytom był osobnym miastem aż do 1959 roku. Wtedy właśnie połączono go z Rudą i w ten sposób ostatecznie utworzono miasto o nazwie Ruda Śląska.

