Piknik Rodzinny 800+ w Rudzie Śląskiej z udziałem minister Marleny Maląg. Zobaczcie ZDJĘCIA i WIDEO

- Wprowadzenie świadczenia 1 kwietnia 2016 roku Rodzina 500+ było niewyobrażalne. Dlaczego to się stało? Przede wszystkim zmiana filozofii myślenia, że te wszystkie środki, które są przekazywane dla rodzin, to jest inwestycja dla naszego kraju, inwestycja w przyszłość młodego pokolenia. Nie zakończyliśmy na tym jednym programie, ale kolejne były wprowadzane: wyprawka szkolna, świadczenie matczyne, rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie do opieki żłobkowej, rozwinięcie programu Maluch+, gdzie dążymy do tego, żeby było ponad 300 tysięcy miejsc opieki żłobkowej. Chcemy młodym ludziom umożliwić przywrócenie marzenia o założeniu rodziny, jakże jest ona ważna i silna - powiedziała Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej.