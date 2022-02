Plac Niepodległości przejdzie ogromną metamorfozę. Ruda Śląska wyłoniła wykonawcę

Plac Niepodległości został utworzony w 1929 roku z okazji 10. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Powstały tu wtedy klomby z ozdobnymi drzewami, a na środku zbudowano fontannę z podświetlanym wodotryskiem. Teraz jednak wymaga gruntownej modernizacji.

– Przestrzeń będzie zagospodarowana w taki sposób, by nie ucierpiała istniejąca zieleń, która przewidziana została do adaptacji. Istniejące szpalery drzew od strony wschodniej i zachodniej placu zostaną wzbogacone o nowe dosadzenia – będzie to lipa srebrzysta lub warszawska, jarząb szwedzki lub mączny – mówi Grażyna Dziedzic, prezydent miasta Ruda Śląska.