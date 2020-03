Pobicie w Rudzie Śląskiej. 41-latek zwrócił tylko uwagę młodym mężczyznom...

Policjanci z „trójki” zatrzymali trzech sprawców pobicia rudzianina.

Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem gdy rudzianin przebywał przy swoim garażu. Zwrócił on uwagę młodym mężczyznom tłukącym butelki, co im się nie spodobało. Jeden z nich podszedł do 42-latka, a po chwili podbiegła reszta i pobili go. Sprawą zajęli się jeszcze w niedzielę policjanci z „trójki”.

W poniedziałek rano zatrzymali dwóch napastników, trzeciego nieletniego chwilę później. 22 i 18-latek trafili do policyjnego aresztu, a nieletni po przesłuchaniu został przekazany rodzicom. Pełnoletni sprawcy usłyszeli już zarzuty, za co grozi im do 3 lat pozbawienia wolności, a nieletnim zajmie się sąd rodzinny.