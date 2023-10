Prasówka 29.10.2023 z całego tygodnia w Rudzie Śląskiej. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Ruda Śląska, 29.10.2023. 22.10 - 28.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Śląskie. Dziwne urządzenia nad sygnalizacją świetlną to często są tzw. czujniki do inteligentnego sterowania ruchem. Jednak coraz częściej mamy do czynienia z kamerami rejestrującymi wjazd na czerwonym świetle. W woj. śląskim do niedawna były dwie takie "okamerowane" sygnalizacje, teraz doszła trzecia! Mało tego, lada dzień ma ruszyć odcinkowy pomiar prędkości na ważnej na Śląsku drodze przelotowej - DTŚ.

Najbogatsi w Rudzie Śląskiej! Już po raz piętnasty miesięcznik „Forbes” we współpracy z Dun & Bradstreet Poland opracował zestawienie najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce. Przedsiębiorstwa, które znalazły się na liście, zyskują tytuł Diamentów Forbesa 2023, a są nimi te o dodatnim wyniku finansowym i o współczynniku ryzyka współpracy wyższym niż 4, ocenianym wg ratingu Dun & Bradstreet Poland. W naszej galerii prezentujemy 18 najbogatszych firm z Rudy Śląskiej. Kto znalazł się na podium? Zobacz ZDJĘCIA i poznaj wyniki.