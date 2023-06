Prasówka tygodniowa z 11.06.2023 w Rudzie Śląskiej. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Ruda Śląska, 11.06.2023. 4.06 - 10.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywana potocznie Bożym Ciałem, jest świętem ruchomym, obchodzonym 60 dni po Wielkanocy. W tym roku - 8 czerwca. W ten dzień katolicy wspominają Ostatnią Wieczerzę i przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Wierni z parafii św. Piusa X w Rudzie Śląskiej przeszli dziś ulicami miasta w procesji dziękczynnej.

6 czerwca minęło 25 lat od nadania herbu Rudzie Śląskiej. Na rocznicę wydarzenia został przygotowany hejnał miasta. Autorem utworu jest Łukasz Rudnik, trębacz będący na co dzień hejnalistą na wieży Mariackiej w Krakowie. - Hejnał nawiązuje do historii tej ziemi, do XIX-wiecznej pieśni „Oj hutnik, hutnik” – mówi o rudzkim hejnale Michał Pierończyk, prezydent miasta.