Hejnał Rudy Śląskiej – premiera z okazji 25-lecia nadania herbu miastu. Utworu można słuchać codziennie na rynku Paweł Kurczonek

6 czerwca minęło 25 lat od nadania herbu Rudzie Śląskiej. Na rocznicę wydarzenia został przygotowany hejnał miasta. Autorem utworu jest Łukasz Rudnik, trębacz będący na co dzień hejnalistą na wieży Mariackiej w Krakowie. - Hejnał nawiązuje do historii tej ziemi, do XIX-wiecznej pieśni „Oj hutnik, hutnik” – mówi o rudzkim hejnale Michał Pierończyk, prezydent miasta.