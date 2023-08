Przegląd tygodnia z 27.08.2023 w Rudzie Śląskiej. Najważniejsze wydarzenia od 20.08 do 26.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rudy Śląskiej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 20.08 a 26.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bezpłatne koncerty gwiazd na Śląsku! Co oferuje WEEKEND 25 - 27 sierpnia? Zaplanowane koncerty, dożynki i dni miasta. Pectus, B.R.O, Enej, S”?

Przegląd tygodnia: Ruda Śląska, 27.08.2023. 20.08 - 26.08.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Bezpłatne koncerty gwiazd na Śląsku! Co oferuje WEEKEND 25 - 27 sierpnia? Zaplanowane koncerty, dożynki i dni miasta. Pectus, B.R.O, Enej, S ROZRYWKA. Poznaj darmowe imprezy w woj. śląskim 25-27 sierpnia! Szukasz planów na najbliższy czas? To ostatni dzwonek na skorzystanie z tegorocznych wakacji. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę imprez i wydarzeń, które odbywają się w Śląskiem. Wiele popularnych artystów w jednym miejscu! Najlepszą informacją jest to, że wszystkie z nich są całkowicie ZA DARMO! Zaplanuj swój czas nie wydając ani złotówki. Ostatni weekend wakacji należy do Ciebie! 📢 Najwybitniejsi ginekolodzy na Śląsku! Odkryj 20 wyróżnionych lekarzy, którzy zdobyli najwięcej głosów. Już wkrótce HIPOKRATES 2023 Od lekarza prowadzącego oczekujemy, by był cierpliwy, sympatyczny, pełny empatii i kultury osobistej. Tacy właśnie ginekolodzy zdobyli najwięcej głosów w ubiegłorocznym plebiscycie medycznym Hipokrates, jednym z największych tego typu rankingów w kraju. Zobaczcie, u kogo warto prowadzić ciąże lub do kogo zgłosić się w przypadku kobiecych dolegliwości. Oto 20 najlepszych ginekologów w woj. śląskim, wybranych głosami pacjentek! Wkrótce startuje HIPOKRATES 2023 - kolejna edycja tego prestiżowego konkursu.

📢 Domek letniskowy nad jeziorem w woj. śląskim. Ceny są już od 99 tys. zł. Poznaj 10 najtańszych ofert! OFERTY NIERUCHOMOŚCI. Marzysz o domku letniskowym gdzieś nad wodą w woj. śląskim? Krótki dojazd, czyste powietrze, piękna okolica i rzeka czy jezioro! To idealna miejscówka na weekendy czy dłuższy wypoczynek w wakacje! Zebraliśmy dla was 10 najtańszych ofert takich domków w woj. śląskim. Ich lokalizacja jest znakomita, natomiast stan - część jest zaraz do zamieszkania, inne wymagają remontu czy wykończenia. Sprawdź te ogłoszenia!

Tygodniowa prasówka 27.08.2023: 20.08-26.08.2023 Ruda Śląska: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rudzie Śląskiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te robale pchają się teraz do naszych domów! Śmierdzą, żądlą, gryzą. Na samą myśl przechodzą ciarki ZWIETRZĘTA. Chętnie wietrzymy pomieszczenia w naszych mieszkaniach i wpuszczamy do nich promienie słoneczne, to jednak nie wszystko to wpada do naszego domu. Wiele owadów próbuje się dostać do nich ukradkiem szukając ciepłego kąta, w którym będą mogły przezimować. Potrafią być bardzo upierdliwe, gryźć, żądlić, zostawiać za sobą bardzo nieprzyjemny odór i nie tylko. O jakich owadach mowa? Jest ich dosyć sporo. Zajrzyjcie koniecznie do naszej galerii!

📢 Protest Greenpeace na kopalni w Rudzie Śl. Zablokowali szyb KWK Bielszowice. Zarzucają, że kopalnie zanieczyszczają rzeki. Co na to PGG? RUDA ŚLĄSKA. 10 aktywistów Greenpeace'u wspięło się w środę 22 sierpnia na szyb wydobywczy kopalni Bielszowice, wchodzącej w skład KWK Ruda w Rudzie Śląskiej. Na szybie zawisł transparent: "Kopalnie trują Odrę". Do akcji odniosły się już władze Polskiej Grupy Górniczej, do której należy KWK Ruda. - Teza, że słone wody z kopalń są odpowiedzialne za największe zanieczyszczenie rzek, nie ma oparcia w opracowaniach i analizach naukowców - odpiera górnicze przedsiębiorstwo, dodając, że nielegalna akcja stanowi zagrożenie dla życia pracowników. 📢 Wielka nawałnica w woj. śląskim. Mówi się nawet o trąbie powietrznej! Setki interwencji straży, jedna osoba ranna. Zobacz ZDJĘCIA Wielka nawałnica w woj. śląskim. We wtorek 22 sierpnia 2023 r., zgodnie z prognozami IMGW - przez niemal całe woj. śląskie przeszły gwałtowne burze z ulewami i możliwym gradem. Te poczyniły olbrzymie straty - zerwane dachy, powalone drzewa, podtopienia... Strażacy interweniowali kilkaset razy, jedna osoba ranna! Zobacz zdjęcia.

📢 Aktywiści Greenpeace zakończyli akcję w kopalni Bielszowice, ale wydobycie nie ruszyło. PGG poniosła straty, planuje kroki prawne Przez około 10 godzin trwała akcja aktywistów proekologicznej organizacji Greenpeace w ruchu Bielszowice kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Na jeden z szybów wydobywczych wspięło się 10 osób. Po negocjacjach z policją, dobrowolnie postanowiły one z niego zejść. Na czas akcji kopalnia była zmuszona wstrzymać wydobycie. To nie ruszyło nawet po jej zakończeniu. Dlaczego? Jak informuje Polska Grupa Górnicza, do której należy KWK Ruda, konieczne jest przeprowadzenie ekspertyz technicznych, które dają odpowiedź na pytanie, czy wznowienie pracy kopalni jest bezpieczne.

📢 Remont ul. Wolności w Rudzie Śląskiej – jak przebiegają prace na jednej z głównych arterii miasta? Część inwestycji jest już niemal gotowa Szeroko zakrojona przebudowa, liczącej 1,7 km długości, ul. Wolności w Rudzie Śląskiej trwa od września 2022. Po torach zlikwidowanej linii tramwajowej nie ma od dawna śladu, pojawiają się nowe zatoczki autobusowe i ścieżki rowerowe. Gruntownie przebudowane zostało skrzyżowanie z ulicami Zabrzańską i 1 Maja – powstało tu rondo. - Gdy inwestycja zostanie ukończona, mieszkańcy otrzymają zupełnie nową jakość poruszania się po Rudzie. Liczę, że stanie się to na początku przyszłego roku – zapewnia Michał Pierończyk, prezydent miasta. Jak przebiegają prace na poszczególnych odcinkach drogi?

📢 Mieszkania komunalne w Rudzie Śląskiej. Budowa przy ul. Bankowej idzie pełną parą, nowi lokatorzy wprowadzą się tu wiosną Przy ul. Bankowej w Rudzie Śląskiej trwa budowa dwóch budynków. Znajdą się w nich 52 mieszkania komunalne. Nowe bloki będą mieć trzy mieszkalne kondygnacje nadziemne i jedną podziemną, w której znajdzie się między innymi rowerownia. - Planujemy, że wszystkie najważniejsze prace zostaną wykonane późną jesienią – mówi Janusz Garliński, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta. Lokatorzy wprowadzą się na wiosnę przyszłego roku. 📢 TU w woj. śląskim WYŁĄCZĄ prąd. Sprawdź wykaz miast i ulic. Dotyczy Katowic, Bytomia, Chorzowa, Częstochowy, Bielska... i wiele powiatów! Oto LISTA miast w woj. śląskim, gdzie przez kilka godzin nie będzie prądu! Informuje o tym Tauron. Przerwa w dostawie energii będzie tam dziś 21 sierpnia lub w najbliższych dniach. Których dokładnie ulic w tych miastach dotyczy KOMUNIKAT? Podajemy godziny odcięcia prądu i konkretne adresy.

📢 Burze z gradem w Śląskiem! Wiatr do 75 km/h, silne opady deszczu - jest ostrzeżenie IMGW [21.08.2023] W poniedziałek 21 sierpnia 2023 r. w całym woj. śląskim, IMGW prognozuje wystąpienie burz z silnymi opadami deszczu oraz porywistym wiatrem. Miejscami będzie możliwy grad. Poznaj szczegóły ostrzeżenia IMGW! Gdzie już pada? Zobacz MAPĘ online.

Co Polacy uważają o imigrantach?