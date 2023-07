Rozsypujący się budynek fabryki margaryny w Rudzie Śląskiej. Grozi zawaleniem i zagraża bezpieczeństwu. Miasto nie może nic zrobić

Fabryka margaryny w Rudzie Śląskiej – budynek zagraża bezpieczeństwu przechodniów

- Budynek jest w opłakanym stanie i zagraża bezpieczeństwu przechodniów oraz ciekawskich dzieci. Budynek już wzbudza ich duże zainteresowanie, co znajduje się w środku, wejdzie jakiś maluch z ciekawości, spadnie mu coś na głowę i dojdzie do tragedii – pisze zaniepokojona czytelniczka.

O tym, że dawna fabryka może runąć, informują tabliczki umieszczone na budynku. Jak się okazuje, to zbyt mało, by zniechęcić do wejścia. 20 czerwca, patrol Straży Miejskiej, podczas jednej z wielu kontroli w tym miejscu, zauważył, że usunięto zabezpieczenia przy jednym z wejść do budynku. Miejsce zostało tymczasowo zabezpieczone taśmami.