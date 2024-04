Ruda Śląska: Uczniowie z Bielszowic będą się uczyć w nowym budynku SP 17. Zobacz zdjęcia

- Musieliśmy przeprojektować, mało tego, wyburzyć to co do tej pory zrobiliśmy i dopiero przystąpić do zupełnie nowej realizacji od podstaw. Przyznam się szczerze, że miałem wątpliwości czy uda się ta inwestycja. W tym momencie naprawdę cieszyłem się z tego, że nie jestem osobą decyzyjną, czy kontynuujemy budowę czy też nie. Zakres tych szkód, które się ujawniały - ten teren pływał. Z dnia na dzień pojawiały się różnego rodzaju obniżenia, które miały wpływ przede wszystkim na budowę. Jako budowlaniec miałem wątpliwości, czy jest sens w ogóle kontynuować te roboty - przyznaje Piotr Janik, naczelnik wydziału inwestycji Urzędu Miasta Ruda Śląska.