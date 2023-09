Ruda Śląska gospodarzem 23. Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej. Kolekcjonerzy z całego świata przyjechali do miasta

- Ruda Śląska stałą się stolicą polskiej filatelistyki. Mamy tu eksponaty w różnych klasach, w najważniejszej z nich, tzw salonie honorowym, wystawiane są najdroższe eksponaty, które nie biorą udziału w konkursie. Są pokazane, by przybliżyć to, co w naszych zbiorach jest najcenniejsze – mówi Henryk Monkos, prezes zarządu głównego Polskiego Związku Filatelistów.