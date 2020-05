Ruda Śląska: Oszust "sprzedający" podręczniki trafił do aresztu przez wspólniczkę

Rudzcy policjanci, którzy zajmują się przestępczością gospodarczą zostali powiadomieni o całej sprawie przez kobietę, która uczestniczyła w procesie wyłudzania od klientów pieniędzy. Gdy jej konto zostało zablokowane, postanowiła przekazać śledczym wszystkie informacje.

Okazało się, że 28-latek zlecił jej pracę polegającą na przyjmowaniu wpłat za towar, który oferował do sprzedaży i przekazywaniu mu ich poprzez kody do wypłat w bankomacie. Pieniądze wpływały na jej konto, a ona przekazywała je nieuczciwemu pracodawcy. Problem zaczął się, gdy rachunek bankowy kobiety został zablokowany – poinformowali mundurowi.

Kryminalni ustalili, kto jest odpowiedzialny za wyłudzenia pieniędzy, co doprowadziło ich aż do Krakowa, gdzie w jednym z mieszkań zatrzymali 28-latka. Mężczyzna, którego działania miały odsunąć go od podejrzeń był zaskoczony wizytą policjantów.

Krakowianin w swoich ogłoszeniach na platformach internetowych i portalach społecznościowych proponował sprzedaż książek i podręczników szkolnych oraz gier planszowych. Zainteresowanym zakupem wskazywał rachunki bankowe osób, które werbował do świadczenia usług przez portale społecznościowe. W ten sposób chciał uchronić się przed pozostawieniem śladów prowadzącym bezpośrednio do niego.

Mieszkaniec Krakowa usłyszał już zarzuty. Przyznał się do popełnionych przestępstw, za które grozi do 8 lat więzienia.