Ruda Śląska. Pomoc dla Ukrainy. Zbiórki, punkty informacyjne, noclegi

Ruda dla Ukrainy

Chcesz udzielić uchodźcy schronienia?

Jeśli ktoś z mieszkańców ma możliwość udzielenia schronienia uchodźcom z Ukrainy, może przesłać zgłoszenie na adres: [email protected] W wiadomości należy podać swoje dane kontaktowe, liczbę osób, które mogą liczyć na schronienie oraz to, w co ewentualnie można doposażyć lokal, w którym zamieszkają uchodźcy.

Ruda Śląska. Pomoc dla Ukrainy. Punkty zbiórki

Centralny punkt zbiórki znajduje się w Nowym Bytomiu, w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej przy ul. Hallera 16. Magazyn jest czynny od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00. Dary złożone przez mieszkańców Rudy Śląskiej, które posegregują wolontariusze, zostaną przekazane do służb wojewody, które dostarczą je potrzebującym.