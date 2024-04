RUDA ŚLĄSKA Wybory 2024. Listy wyborcze z Okręgu nr 1, 2, 3, 4. Kto do Rady Miasta Rudy Śląskiej? KANDYDACI - LISTY PKW, 7 kwietnia 2024

RUDA ŚLĄSKA Wybory 2024. Kto jest na listach do Rady Miasta w Rudzie Śląskiej? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Kto będzie kandydować do Rady Miasta Ruda Śląska? Sprawdź kandydatów ze wszystkich okręgów - 1, 2, 3, 4. Kliknij w "zobacz galerię".

RUDA ŚLĄSKA Wybory 2024: Listy wyborcze z Okręgu nr 1, 2, 3, 4. Kto do rady miasta Ruda Śląska?



Okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ruda Śląska

Okręg wyborczy 1.

Liczba mandatów: 8

Zasięg: ul.: 1 Maja od nr 365 do końca nieparzyste, od nr 362 do końca parzyste, Adama Huloka, Adama Mickiewicza, Akacjowa, Aleksandra Puszkina, Andrzeja Mielęckiego, Antoniego Maya, Antoniego Sieronia, Antoniego Tiałowskiego, Antoniego Zielińskiego, Asfaltowa, Astrów, Ballestremów, Bankowa, Bartosza Głowackiego, Bobrecka, Bratków, Bytomska, Bzów, Chabrów, Chryzantem, Cypriana Norwida, Czereśniowa, Czesława Miłosza, Droga do Lipin, Dunajewskiego, Dworcowa, Emanuela Imieli, Emanuela Smołki, Emilii Plater, Eugeniusza Romera, Ernesta Pohla, Fabryczna, Feliksa Wyleżoła, Fiołków, Floriana, Gliwicka, Górnicza, Grunwaldzka, Gustawa Morcinka, Heleny Modrzejewskiej, Henryka Wieniawskiego, Ignacego Nowaka, Jana Dobrego, Jana Gierałtowskiego, Jana Kilińskiego, Jana Matejki, Jana Styczyńskiego, Jana Waniora, Jaracza, Jaśminów, Jerzego Ziętka, Jesionowa, Joachima Achtelika, Joanny, Józefa Janty, Józefa Szafranka, Juliusza Ligonia, Jurija Gagarina, Kardynała Augusta Hlonda, Karola Goduli, Karola Miarki, Kędzierzyńska, Klary, Kokotek, Konstantego Ciołkowskiego, Konstantego Latki, Konwalii, Kopalnia Karol, Kościelna, Krokusów, Królowej Jadwigi, Ks. Józefa Czempiela, Leszczynowa, Lipińska, Ludwika Piechy, Ludwika Solskiego, Macieja, Magazynowa, Magnolii, Maksymiliana Kolbe, Maków, Mariana Smoluchowskiego, Marii Konopnickiej, Marii Skłodowskiej‑Curie, Mateusza, Młodego Górnika, Młyn Szombierski, Na Łąkach, Nad Bytomką, Narcyzów, Nowobytomska, Noworudzka, Ogrodowa, Olchowa, Orzegowska, Owocowa, Pawła, Piaseczna, Piastowska, Piotra Tomanka, Plac Chopina, Plac Niepodległości, Plac Szkolny, Podlas, Porębska, Potokowa, Powstańców, Promienna, Przedszkolna, Przedtorze, Przelotowa, Przy Kolei, Raciborska, Rencistów, Różana, Ryszarda Sprusa, Sasanek, Skalna, Słowiańska, Sobieskiego, Spacerowa, Stanisława, Stanisława Staszica, Stanisława Lema, Stanisławy Wysockiej, Stara, Starowiejska, Stefana Banacha, Stefana Żeromskiego, Storczyków, Stroma, Szczęść Boże, Szyb Barbary, Szyb Bartosza, Szyb Mikołaj, Szyb Powietrzny, Szyb Walenty, Szyb Zofii, Torowa, Tulipanów, Tylna, Wacława Sierpińskiego, Walentego Fojkisa, Wandy, Warszawska, Wawelska, Wenus, Wesoła, Węglowa, Wiktora Brańskiego, Wiktora Bujoczka, Wincentego, Wincentego Janasa, Wincentego Lipa, Witolda Czapli, Witolda Doroszewskiego, Władysława Wołkowa, Władysława Żeleńskiego, Wojciecha Bogusławskiego, Wolności, Zabrzańska, Zofii Nałkowskiej, Zwycięstwa.

Okręg wyborczy 2.

Liczba mandatów: 5

Zasięg:

ul.: 1 Maja od nr 120 do nr 360A parzyste, od nr 133 do nr 363 nieparzyste, Alojzego Jankowskiego, Antoniego Nowary, Bielszowicka od nr 1 do nr 50, Bocianów, Brata Alberta, Chorzowska, Czarnoleśna, Dębowa, Dobrej Nadziei, Dr. Józefa Rostka, Działkowców, Fryderyka Joliot‑Curie, Fryderyka Szopena, Gen. Hallera, Gen. Stanisława Maczka, Gilów, Główna od nr 1 do nr 5 nieparzyste, od nr 2 do nr 20D parzyste, Gołębi, Grochowska, Grzegorza Fitelberga, Hansa Liebherra, Henryka Sienkiewicza, Hutnicza, Ignacego Krasickiego, Ignacego Paderewskiego, Jadwigi Markowej, Jana Długosza, Jana Furgoła, Jana Gwiżdża, Jana Smolenia, Jana Stefana Dworaka, Janusza Korczaka, Jarosława Dąbrowskiego, Jarzębinowa, Jaskółcza, Józefa Elsnera, Józefa Lompy, Juliana Tuwima, Juliana Ursyna Niemcewicza, Juliusza Słowackiego, Karola Bytomskiego, Karola Gabora, Katowicka od nr 1 do nr 77, Kazimierza, Kąpielowa, Kolejowa, Kolista, Kolonia Zwycięstwa, Konstantego Damrota, Konstytucji, Krótka, Ks. Jana Szymały, Ks. P. Ściegiennego, Kukułcza, Kupiecka, Lecha, Licealna, Lisia, Ludomira Różyckiego, Ludowa, Lwa Tołstoja, Łączna, Michała Ogińskiego, Mieczysława Karłowicza, Mieszka I, Mikołaja Kopernika, Mostowa, Nowa, Objazdowa, Obrońców Westerplatte, Odrodzenia, Ofiar Katynia, Okopowa, Olimpijska, Osiedlowa, Oskara Kolberga, Parkowa, Pawła Kubiny, Pawła Stalmacha, Pelagii Zdziebkowskiej, Piaskowa, Piotra Czajkowskiego, Piotra Niedurnego, Plac Jana Pawła II, Planty Kowalskiego, Pocztowa, Podgórze, Pokoju, Polna, Poprzeczna, Radosna, Ratowników, Robotnicza, Rudzka, Ryszarda Magdziorza, Spokojna, Spółdzielcza, Stalowa, Strażacka, Szarotek, Szyb Aliny, Szyb Andrzeja, Tadeusza Kościuszki, Tadeusza Rejtana, Tadeusza Sygietyńskiego, Tadeusza Szeligowskiego, Targowa, Teatralna, Teodora Nowoka, Topolowa, Wawrzyna Kałusa, Wąska, Wiejska, Wincentego Pola, Witolda Maliszewskiego, rotmistrza Witolda Pileckiego, Władysława Reymonta, Wodna, Wojska Polskiego, Wrzosowa, Wyzwolenia od nr 151, Zygmunta Krasińskiego, Zygmunta Noskowskiego, Żelazna, Żwirki i Wigury.

Okręg wyborczy 3.

Liczba mandatów: 7

Zasięg:

ul.: 1 Maja od nr 1 do nr 131 nieparzyste, od nr 2 do nr 118 parzyste, Adama Asnyka, Admiralska, Adolfa Kempnego, Agnieszki Osieckiej, Alberta Pakuły, Albina Kowaczka, Aleja Rodziny Gürtlerów, Antyczna, Armii Krajowej, Artura Grottgera, Bagienna, Basenowa, Beskidzka, Bielszowicka od nr 51, Borowa, Brunona Schulza, Budowlanych, Bukowa, Burszki, Cedrowa, Chłopska, Cicha, Cisowa, Cynkowa, Czwartaków, Dolna, Dr. Jordana, Dziewanny, Edmunda Kokota, Elizy Orzeszkowej, Energetyków, Ernesta Twaruszki, Ewy i Andrzeja Blachów, Fińska, Floriana Marciniaka, Gabriela Narutowicza, Gabrieli Zapolskiej, Gen. Bema, Gęsia, Gliniana, Główna od nr 7 do końca nieparzyste, od nr 22 do końca parzyste, Górna, Grabowa, Graniczna, Grodzka, Halembska, Haliny Poświatowskiej, Harcerska, Hubalczyków, Huberta Ratki, Husarska, Ignacego Kaczmarka, Jadwigi Śląskiej, Jakuba Jasińskiego, Jana Brzechwy, Jana Kasprowicza, Jana Parandowskiego, Jasna, Jastrzębia, Jaworowa, Jedności, Jerzego Kukuczki, Joachima Lelewela, Jodłowa, Józefa Poniatowskiego, Junaków, Jutrzenki, Karola Szymanowskiego, Karola Wideckiego, Kazimierza Brodzińskiego, Kazimierza Pułaskiego, Kingi, Kłodnicka, Kochłowicka od nr 1 do nr 90, Komuny Paryskiej, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Kończycka, Kornela Makuszyńskiego, Kosynierów, Krucza, Krzywa, Księdza Henryka Mazurka, ks. Jana Hrubego, ks. Józefa Niedzieli, ks. Pawła Lexa, Kurpiowska, Kuźnicka, Kuźników, Kwiatowa, Leśna, Ligocka, Lubuska, Ludwika Mierosławskiego, Ludwika Zamenhofa, Łanowa, Łowicka, Łużycka, Majowa, Makoszowska, Makowa, Maksymiliana Chroboka, Mała, Marii Dąbrowskiej, Marii Kuncewiczowej, Marii Rodziewiczówny, Marzanny, Mazurska, Miedziana, Międzyblokowa, Mikołowska, Miła, Miodowa, Młyńska, Modrzewiowa, Mokra, Morska, Na Piaski, Nad Dołami, Nikodema Jaronia, Niska, Noblistów Śląskich, Nowowiejska, Nowy Świat, Obrońców Pokoju, Odrzańska, Ogrodnicza, Olszynowa, Orla, Pancernych, Panewnicka, Partyzantów, Pasieczna, Pawłowska, PCK, Piernikarczyka, Piękna, Pionierów, Piotra Skargi, Piwna, Podgórska, Podlaska, Pogodna, Poligonowa, Poli Gojawiczyńskiej, Powstańców Śląskich, Poznańska, Prostopadła, Przyjazna, Ptasia, Racławicka, Rolnicza, Romantyczna, Romualda Traugutta, Równoległa, Rybnicka, Rycerska, Sejmu Śląskiego, Skośna, Słoneczna, Sobótki, Sokolska, Solidarności, Sosnowa, Spiżowa, Sportowców, Srebrna, Stanisława Kunickiego, Stanisława Nabzdyka, Staropolska, Strzelców Bytomskich, Studzienna, Szkolna, Szpitalna, Śmiłowicka, Świerkowa, Świętojańska, Ułańska, Urocza, Ustronna, Walerego Wróblewskiego, Wawrzyńca Szczudlaka, Węzłowa, Wierzbowa, Wilcza, Wiosenna, Wisławy Szymborskiej, Wiśniowa, Władysława Broniewskiego, Władysława Łokietka, Wojciecha Drzymały, Wojciecha Kossaka, Wspólna, Wypoczynkowa, Wysoka, Wyżynna, Zacisze, Zajęcza, Zielona, Złota, Żeliwna, Żytnia.

Okręg wyborczy 4.

Liczba mandatów: 5

Zasięg: ul.: 11 Listopada, Aleja Dworcowa, Alfonsa Zgrzebnioka, Aroniowa, Bałtycka, Barbary, Biskupa Wilhelma Pluty, Boczna, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Prusa, Borowików, Borówkowa, Bratnia, Brygadzistów, Brynowska, Brzozowa, Cegielniana, Chmielna, Ciasna, Cyprysowa, Długa, Dojazdowa, Dożynkowa, Do Dworca, Do Gródka, Drobna, Drozdów, Emila Szramka, Franciszka Wilka, Gaikowa, Gajowa, Głogowa, Gościnna, Górnośląska, Grobla Kolejowa, Grzybowa, Gwarecka, Handlowa, Harcmistrza Józefa Pukowca, Henryka Sławika, Huculska, Ignacego Łukasiewicza, Jabłoniowa, Jacka, Jacka Malczewskiego, Jagiellońska, Jagodowa, Jana, Jana Dzierżonia, Jana Karskiego, Jana Kochanowskiego, Jerzego Drażyka, Jeżynowa, Józefa, Józefa Chełmońskiego, Józefa Grzegorzka, Józefa Piłsudskiego, Józefa Pordzika, Józefa Rymera, Kalinowa, Kamienna, Kanarków, Karolinki, Kasztanowa, Kaszubska, Katowicka od nr 78 do końca, Klonowa, Kłosowa, Kochłowicka od nr 91 do końca, Kombajnistów, Kopalniana, Krakowska, Krakusa, Krańcowa, Kręta, Ks. Augustyna Potyki, Ks. Ludwika Tunkla, Ks. Stanisława Bisty, Księżycowa, Leopolda Staffa, Letnia, Lipowa, Łąkowa, Łowiecka, Łukowa, Malinowa, Maślaków, Mazowiecka, Mikołaja Reja, Młodzieżowa, Mrówcza, Nasypowa, Norberta Bończyka, Oddziałów Młodzieży Powstańczej, Okrężna, Ondraszka, Opłotki, Opolska, Orzechowa, Oświęcimska, Otylii, Pawła Poloczka, Pelagii Kwapulińskiej, Pieczarek, Plebiscytowa, Pomorska, Poranna, Poziomkowa, Prosta, Przemysłowa, Radoszowska, Roberta Żymły, Rybna, Rydzów, Ryszarda Siekiela, Rzeczna, Sadowa, Siewna, Sikorek, Skowronków, Słowików, Solna, Stanisława Moniuszki, Stanisława Turskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Batorego, Stefana Rogozińskiego, Stefanii i Emanuela Pitloków, Strumykowa, Strzelecka, Sudecka, Szpaków, Sztolniowa, Sztygarska, Szybowa, Szyb Artura, Śląska, Średnia, Świętochłowicka, Tatrzańska, Tęczowa, Uroczysko, Warmińska, Warsztatowa, Weteranów, Wincentego Pośpiecha, Wirecka, Wita Stwosza, Władysława Jagiełły, Władysława Warneńczyka, Wojciecha Korfantego, Wrocławska, Wschodnia, Wyzwolenia od nr 1 do nr 150, Xawerego Dunikowskiego, Zgody, Ziemska, Zjednoczenia, Zygmunta Starego, Żurawia.

