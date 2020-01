Rudzcy maturzyści po raz szósty zatańczyli poloneza na placu Jana Pawła II. Wspólny taniec przed egzaminem dojrzałości to już tradycja

Polonez maturzystów w Rudzie Śląskiej

Wspólny polonez przed Urzędem Miasta ma być dla nich chwilą wytchnienia przed egzaminem dojrzałości, który już za pasem. Egzaminy maturalne w 2020 roku rozpoczną się 4 maja i potrwają ponad dwa tygodnie – do 21 maja. W szkołach ponadpodstawowych w Rudzie Śląskiej w klasach maturalnych uczy się w sumie 655 maturzystów, 319 osób w liceach i 336 osób w technikach.

- Polonez na nowobytomskim rynku to już taka nasza rudzka tradycja – podkreśla Mariola Mańka – Sgodzaj. – Cieszy mnie to, że młodzi ludzie tak chętnie włączają się w tę akcję i dobrze się bawią, a przy tym czują się w centrum uwagi. To też dla nich relaks przed maturą, która jest dla wielu z nich bardzo stresująca.