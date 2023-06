Basen letni w Rudzie Śląskiej już czynny. Kąpielisko na Nowym Bytomiu będzie otwarte codziennie do końca wakacji OPRAC.: Paweł Kurczonek

8 czerwca rozpoczął się nowy sezon na basenie letnim przy ul. Ratowników 2 w Rudzie Śląskiej. Kąpielisko będzie czynne codziennie do 3 września. - Serdecznie zapraszamy wszystkich amatorów pływania, plażowania i opalania do odwiedzenia naszego kompleksu. Jesteśmy przygotowani do przyjęcia gości – zachęca Aleksandra Poloczek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na amatorów kąpieli czekają baseny i zjeżdżalnie.