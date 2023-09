Program „Most the Music” – przesłuchania do chóru dziecięcego w Rudzie Śląskiej. Koncertem finałowym będzie dyrygował Adam Sztaba

Program „Most the Music” w Rudzie Śląskiej – przesłuchania do chóru dziecięcego

Most the Music to program edukacyjny przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Jego celem jest aktywizacja najmłodszych poprzez udział w bezpłatnych zajęciach muzycznych prowadzonych przez profesjonalnych trenerów śpiewu i z dostępem do niezbędnych instrumentów. W rozpoczynającej się edycji programu uczestniczyć będą dzieci z ośmiu różnych gmin i powiatów.

Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej, przypomina, że miasto otrzymało zaproszenie do projektu „Most the Music” dzięki zwycięstwu w konkursie Nasz Zabytek, którego organizatorem jest Fundacja Most the Most.