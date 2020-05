Silne tąpnięcie w kopalni Ruda Ruch Bielszowice

Dzisiaj wieczorem doszło do tąpnięcia w kopalni Ruda Ruch Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Wstrząs odczuli mieszkańcy Świętochłowic, ale także innych miejscowości, m.in. Zabrza. Tąpnięcie komentowali na portalach społecznościowych.

- Mega tąpnięcie... - stwierdziła jedna z internautek.

- Do wstrząsu doszło o godz. 20.05 w kopalni Bielszowice. Miał siłę 4x10x7J. Doszło do niego rejonie ściany 314 w pokładzie 507 - poinformował Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej, do której należy kopalnia.

Tomasz Głogowski podkreślił, że tąpnięcie nie miało skutków na dole, nikomu nic się nie stało.